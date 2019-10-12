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متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:30 ص
متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة عدادات كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يعانى العديد من المواطنين من أزمة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى تحولت إلى مديونية، علاوة على التراكمات الموجودة بعدادات الكهرباء، مما يدفع المشتركين لتقسيط المديونية.

اليوم السابع يرصد كل التفاصيل الخاصه بمديونيات الكهرباء و كيفية تقسيطها:

1- إذا تراكمت فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 3 أشهر تصبح هذه الفواتير مديونية.

2- يتقدم المشترك بطلب رسمى مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها.

3من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

4ليس من شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

6من حق شركة الكهرباء تطبيق الفوائد على المشترك الذى تقاعص عن السداد إذا كان يرغب فى تقسيطها لأكثر من 10 أشهر.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

مديونية الكهرباء

شركات توزيع الكهرباء

اخبار

اليوم السابع بلس

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