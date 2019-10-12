متى تستطيع تقسيط مديونية الكهرباء بدون فوائد؟.. اعرف الإجابة

كتبت رحمة رمضان

يعانى العديد من المواطنين من أزمة تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى تحولت إلى مديونية، علاوة على التراكمات الموجودة بعدادات الكهرباء، مما يدفع المشتركين لتقسيط المديونية.



اليوم السابع يرصد كل التفاصيل الخاصه بمديونيات الكهرباء و كيفية تقسيطها:



1- إذا تراكمت فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 3 أشهر تصبح هذه الفواتير مديونية.

2- يتقدم المشترك بطلب رسمى مرفق به صورة البطاقة القومية بشركة الكهرباء التابع لها.

3- من حق شركة الكهرباء تطبيق فائدة 14% على كبار المشتركين إذا تجاوزت مدة المديونية 3 أشهر.

4- ليس من شركة الكهرباء تطبيق فوائد على المشترك إذا كانت المديونية بسبب تقصير من قبل الشركة وعدم التزام المحصل بالتحصيل الشهرى.

5-من حق المشترك أن يقسط المديونية الناتجة عن تقصير من شركة الكهرباء على مدة المديونية نفسها بدون فوائد وإن بلغت 10 سنوات.

6- من حق شركة الكهرباء تطبيق الفوائد على المشترك الذى تقاعص عن السداد إذا كان يرغب فى تقسيطها لأكثر من 10 أشهر.