مؤشرات انتخابات الأطباء.. فوز حسين خيرى بمقعد النقيب العام

كتبت ــ آية دعبس

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات المشاركين بانتخابات التجديد النصفى للأطباء، على مستوى الجمهورية، فوز الدكتور حسين خيرى بمقعد النقيب العام، بفارق 2000 صوت عن أول منافسيه.

حصل الدكتور حسين خيرى، على 5788 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحى حصل على 3767 صوتا، والدكتور جمال شعبان حصل على 2241 صوتا.

أما بالنسبة لمقاعد فوق السن، لعضوية مجلس النقابة العامة للأطباء، فأوضحت المؤشرات الأولية، فوز كل من: الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، ومقاعد تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، فاز كل من: الدكتور أحمد السيد، والدكتور محمود عرفة.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، نتائج الانتخابات رسميا، خلال مؤتمر صحفى، يوم الاثنين المقبل.