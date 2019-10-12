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"مؤسسة القدس" تكشف عن محاولات الاحتلال لفرض تغييرات كبرى فى المسجد الأقصى

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:28 م
"مؤسسة القدس" تكشف عن محاولات الاحتلال لفرض تغييرات كبرى فى المسجد الأقصى قوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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كشفت مؤسسة القدس الدولية، محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلية بفرض تغييرات كبرى فى المسجد الأقصى فى القدس المحتلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وأكدت المؤسسة فى بيان، أن المسجد الأقصى بات مكشوفاً على أسوأ عدوان إسرائيلى منذ عقود"، مشيرة إلى أن الشرطة الاسرائيلية منعت حراس المسجد الأقصى فى دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتله ، من البقاء بقرب مجموعات المستوطنيين الذين يحاولون دائما اقتحام المسجد، ورأت أن ذلك إجراء يهدف إلى تمكين المستوطنين من الاستفراد بالمسجد الأقصى، وتسهيل اقتحامه وتدنيسه وأداء الطقوس والشعائر التلمودية ، والعدوان على مبانيه .

وأوضحت المؤسسة التى تتخذ من بيروت مقراً لها أن حراس المسجد الأقصى كشفوا خلال الأسابيع الماضية عدة مخططات من قبل المتطرفين الإسرائيليين لإدخال مواد حارقة وأسلحة ومتفجراتٍ إلى داخل المسجد الأقصى"، معربة عن قلقها "إذا ما عطل الاحتلال دور حراس المسجد الأقصى أو جزء منه .

 


مؤسسة القدس

الاحتلال

فرض تغييرات كبرى

المسجد الأقصى

فلسطين

أخبار فلسطين

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