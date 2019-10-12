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لو بتستعدي للزفاف وعندك أنيميا..تعرفي علي نصائح ترفع نسبة الحديد في الدم

السبت، 12 أكتوبر 2019 06:00 م
لو بتستعدي للزفاف وعندك أنيميا..تعرفي علي نصائح ترفع نسبة الحديد في الدم الانيميا-صورة ارشيفية
فاطمة ياسر

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عند اقتراب موعد الزفاف، تبدأ العروس في الاطمئنان علي صحتها عن طريق القيام ببعض التحاليل الطبية " تحاليل ما قبل الزواج "التي تساعد في الكشف علي تواجد مشاكل صحية يجب تدراكها، ومن أهم التحاليل التي يجب القيام بها هي، صورة الدم الكاملة، التي من خلالها نستطيع أن نكتشف إذا كانت العروس تعاني من الأنيميا أم لا. 
 
وعند ظهورالنتيجة والتعرف علي حقيقة الإصابة بالأنيميا نجد أن بعض الفتيات ينتابهن الشعور بالخوف، ويرغبون في علاج هذا الأمر للحفاظ علي صحتهم وخاصة إذا كان العروسين اتخذا قرار الحمل بعد الزواج مباشرة  
 
وقدم التقرير التالي بعض النصائح الهامة التي تساعد الكثيرات في التخلص من هذا الأمر بسهولة، ولذك وفقا لموقع "healthline". 
 
 
عليكي الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالحديد لأنها تساهم بشكل كبير في رفع مستوي الهيموجلوبين وتعالج الأنيميا، ولذا عليك تناول السبانخ والجرجير والبنجر والكبدة والرمان بكثرة، والعسل الأسود. 
 
إذا كانت نسبة الهيمولوبين أقل من 9 عليكي الذهاب للطبيب لأنه سيعتمد علاجه علي تناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية الغنية بالحديد والتي تعوضك عن نقصان هذا الأمر، بالإضافة إلي بعض الأدوية الأخري كحقن فيتامين ب، وحمض الفوليك.
 
أنت عروسة وبالتأكيد تتحركين كثيرا، ولذا عليك تناول كميات كبيرة من الماء علي مدار اليوم، وأيضا تناول  العصائرالطازجة، مع ضرورة أخذ القسط الكافي من النوم.
 
 
 

الانيميا

فحوصات

تعب

فقر الدم

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