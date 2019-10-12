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لجنة صحية تفحص منتجات ألبان مجهولة المصدر لتحديد مصير صاحب مصنع بالجيزة

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:00 ص
لجنة صحية تفحص منتجات ألبان مجهولة المصدر لتحديد مصير صاحب مصنع بالجيزة منتجات ألبان - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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شكلت النيابة العامة بالجيزة لجنة طبية من الصحة لفحص كمية من منتجات الألبان مجهولة المصدر ضبطت داخل مصنع ألبان فى الجيزة، وطلبت تقريرا وافًا عنها لاتخاذ قرار بشأنها.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد بإنتاج صاحب مصنع ألبان لمنتجات مجهولة المصدر، لطرحها للبيع بالأسواق.

وبتقنين الإجراءات تمت مداهمة المصنع، وضبط المدير المسئول، وبحوزته 580 كيلو من منتجات الجبن والألبان مجهولة المصدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


لجنة طبية

منتجات البان

جبن

زبدة

غش تجارى

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