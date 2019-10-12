لأول مرة.. جهاز المخابرات العامة ينظم منتدى دوليا لمكافحة الإرهاب بالقاهرة

نظم جهاز المخابرات العامة المصرية بالقاهرة المنتدي الدولي الاستخبارى الأول لمكافحة الإرهاب يومي 8 /9 أكتوبر الجارى، وذلك بحضور وفود رفيعة المستوى تمثل أجهزة الأمن والاستخبارات فى 44 دولة من مختلف دول العالم.

وركزت المناقشات والأوراق العديدة التى تم طرحها خلال جلسات المنتدى على قضية تعزيز التعاون الأمنى فى مجال مكافحة الارهاب وما تشهده أنشطة التنظيمات الإرهابية من تطورات نوعية وبحث سبل المواجهة الفكرية لتلك التنظيمات، خاصةً من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، بجانب رصد قنوات تمويل أنشطة هذه الجماعات.

وصدرت عن المنتدى عدة توصيات دعت لرفع مستوى التنسيق الدولى حول الأنشطة الإرهابية مع تجنب ربطها بأى عقيدة دينية باعتبار أن الإرهاب لا دين له.