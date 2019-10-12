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كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص
كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم قطع الكهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يتم فصل أحمال محطة محولات إسنا الرئيسية جهد 132/33/11 ك ف، وذلك اليوم السبت، فى تمام الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لإجراء بعض أعمال الصيانة بالمحطة.

وقال قطاع كهرباء محافظة الأقصر، إن قرار قطع التيار الكهرباء جاء عقب أعمال التنسيق والحصول على موافقة الوحدة المحلية لمركز و مدينة إسنا، حيث إن المناطق المتأثرة بالفصل ستشمل ما يلى: "منطقة الشيخ فضيل - منطقة الراهبات - منطقة التليفزيون - شارع أحمد عرابى - شارع ترعة أصفون - منطقة السعودية - منطقة مروان - شارع جسر السيالة - الوحدة المحلية لمجلس قروى النمسا " النمسا – المساوية" - محطة مياه الشيخ مسكين - المستشفى التخصصي الجديدة".

وأهاب قطاع توزيع كهرباء الأقصر، بكافة المواطنين بمدينة إسنا والمقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل، وذلك حتى انتهاء أعمال الصيانة بمحطة كهرباء إسنا الرئيسية.

وكانت قد أعلنت المهندسة مارى روحى مدير إدارة الكهرباء بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم تركيب عدد 1548 عمود جهد منخفض بطول 8 متر، كما تم تركيب عدد 239 عمود جهد منخفض بطول 10.5 متر، مما أدى إلى تحسين شبكة الجهد المنخفض وإنارة الطرق المظلمة وتحسين الخدمة للمواطن.


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