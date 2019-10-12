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"كهرباء" الأقصر تعلن عن انقطاعات اليوم بمحطة محولات إسنا

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:57 ص
"كهرباء" الأقصر تعلن عن انقطاعات اليوم بمحطة محولات إسنا محول كهرباء - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن قطاع توزيع كهرباء محافظة الأقصر، أنه سيتم اليوم السبت، تركيب وإطلاق التيار بكابلات إحلال عموميات لوحة الفندقية، وذلك الأمر سيترتب عليه أعمال فصل وتوصيل الكهرباء بمناطق متفرقة بمدينة الأقصر لزوم المناورات، مع التأكيد على أن القطاع سيكون حريص أن تكون فترات الفصل فى أقل زمن ممكن وعدم ترك أى مشترك بدون تيار كهربائي.

وكان قد أعلن قطاع توزيع الكهرباء بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر أن يتم فصل أحمال محطة محولات إسنا الرئيسية جهد 132/33/11 ك ف، وذلك صباح اليوم السبت، وذلك بناء على طلب الشركة المصرية لإجراء بعض أعمال الصيانة بالمحطة، وقال قطاع كهرباء محافظة الأقصر، أن قرار قطع التيار الكهرباء جاء عقب أعمال التنسيق والحصول على موافقة الوحدة المحلية لمركز و مدينة إسنا، حيث أن المناطق المتأثرة بالفصل ستشمل ما يلى:- (منطقة الشيخ فضيل - منطقة الراهبات - منطقة التليفزيون - شارع أحمد عرابى - شارع ترعة أصفون - منطقة السعودية - منطقة مروان - شارع جسر السيالة - الوحدة المحلية لمجلس قروى النمسا ( النمسا – المساوية ) - محطة مياه الشيخ مسكين - المستشفى التخصصى الجديدة).

وأهاب قطاع توزيع كهرباء الأقصر، بكافة المواطنين بمدينة إسنا والمقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل، وذلك حتى إنتهاء أعمال أعمال الصيانة بمحطة كهرباء إسنا الرئيسية.


الاقصر

قطع الكهرباء بالاقصر

تركيب واطلاق التيار بكابلات الاقصر

اعمال احلال عموميات لوحة الفندقية

قطاع كهرباء الاقصر

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