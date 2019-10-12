كاريكاتير إسرائيلى يسخر من محاولة أردوغان تبرير قتله الأبرياء فى سوريا

كتب- هاشم الفخرانى

سخرت صحيفة "هأارتس" الإسرائيلية اليسارية من العملية العسكرية التى يقوم بها الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان ضد المدنيين السوريين فى شمال سوريا ، مستخدماً ألته العسكرية لاستهدافهم، بزعم تطهيرها من الإرهابين.



كاريكاتير

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن "أردوغان" يحاول استعطاف العالم ، مثله مثل المسلسلات التركية التى تدغدغ المشاعر ، إلا أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يتأثر بدرامة أردوغان لاستخدامه القوة المفرطة ضد المدنيين .

ورسمت الصحيفة "أردوغان" وهو يقود مقاتلة تركية بينما يشاهده " ترامب" قائلا :" تأثرت بك يا رجل ولكن ليس بنفس مستوى الدراما التركية ".