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قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:00 ص
قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى ضحاي العدوان التركى
كتب : أحمد علوى

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نشرت قوات سوريا الديموقراطية، إحصائية تشمل 60 شخص من الضحايا المدنيين، ما بين شهيد ومصاب، من بدء ضربات جيش الإحتلال التركى على شمال سوريا.

واعتدت قوات الاحتلال التركى، بشكل مكثف على بلدة القحطانية وقرية محرقان بريف دمش الشرقى، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، أن العدوان التركى يستخدم قذائف صاروخية فى هجماته.

وكثفت قوات أردوغان الضربات بسلاحى الطيران والمدفعية لقوات سوريا الديمقراطية فى شمال شرق سوريا تطويرا لهجوم فجر تحذيرات من كارثة إنسانية، كما أثار احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.

 

 


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