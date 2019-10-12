قشور حبوب القهوة تخفف من الالتهاب ومقاومة الأنسولين

كتب بيتر إبراهيم

عندما تتم معالجة حبوب البن وتحميصها، تتم إزالة قشرتها غير المستخدمة، وغالبًا ما يتم تركها في الحقول بواسطة منتجي القهوة.

ووفقاُ للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، وجد الباحثون في علوم الأغذية والتغذية البشرية بجامعة إلينوي بإمكانيات مركبات مكافحة الالتهاب الموجودة فى قشور حبوب البن للتخفيف من الأمراض المزمنة.

وأظهرت الدراسة الحديثة ، التى نُشرت في مجلة Food and Chemical Toxicology ، أن قشور حبوب البن تحتوى على مركبان من الفينول - حمض البروتوكويك وحمض الغال – واللذان يعملان على تقليل الالتهاب الناجم عن الدهون في الخلايا، وتحسين امتصاص الجلوكوز وحساسية الأنسولين.

وأظهرت النتائج أن هذه المركبات النشطة حيوياً، عندما يتم استهلاكها كجزء من النظام الغذائي تمنع الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة، مثل السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الدكتورة "إلفيرا جونزاليس دي ميجيا"، أستاذة علوم الأغذية في كلية العلوم الزراعية والاستهلاكية والبيئية بجامعة: "هذه المادة من حبوب القهوة مثيرة للاهتمام بشكل أساسي بسبب تركيبتها، حيث أن هذه الفينولات لها قدرة عالية جدًا على مقاومة الأكسدة."