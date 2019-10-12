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قاض فيدرالى أمريكى يبطل قرار ترامب بشأن منح الإقامة الدائمة للمهاجرين

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:00 ص
قاض فيدرالى أمريكى يبطل قرار ترامب بشأن منح الإقامة الدائمة للمهاجرين ترامب
أ ش أ

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أبطل قاض اتحادي أمريكي، امس الجمعة، قرارًا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يجعل من الصعب على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الحصول على الإقامة الدائمة بالولاية المتحدة المعروفة بـ " البطاقة الخضراء" أو "الجرين كارد". 
 
وجاء حكم القاضي جورج دانيالز، من محكمة نيويورك، ليحول دون دخول قرار ترامب حيز التنفيذ في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري.
 
وكان قرار ترامب المثير للجدل يصعب على المهاجرين الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة غير المشروطة، إذا تبين أنهم قد يحتاجون إلى مساعدات من الحكومة.
 
وبموجب هذه القاعدة، فإن مسؤولي الهجرة الأمريكيين الذين يقررون ما إذا كان ينبغي منح مهاجر البطاقة الخضراء أم لا وفقًا لمدى قدرة المهاجر المالية على تحمل تكاليف إعاشته وعلاجه بالولايات المتحدة ومدى استخدامه بالفعل للمنافع العامة مثل إعانات الإسكان والمساعدات النقدية.
 
واعتبر القاضي دانيالز أن المدعين في القضية، وهم خمس منظمات تعمل في مجال مساعدة المهاجرين، بالإضافة إلى حكومات ولاية ومدينة نيويورك وولايتي كونيتيكات وفيرمونت، يمكن أن ينجحوا في دعواهم ضد إدارة ترامب.
 
وأشار القاضي إلى أن المهاجرين جاؤوا إلى الولايات المتحدة باحثين عن حياة أفضل لهم ولذويهم وهم في معظم الحالات ينجحون في ذلك سواء بمساعدة من الحكومة أو بدون ذلك.
 
 
 

دونالد ترامب

البطاقة الخضراء

الولايات المتحدة

الهجرة

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