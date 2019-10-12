فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يرصد لحظة هروب عناصر التنظيم الإرهابى داعش، وهم يفرون من السجون بعد لحظات العدوان التركى على شمالى سوريا، وهو ما يكشف أن العدوان التركي هدفه هو تحرير هذه العناصر الإرهابية المسجونة في شمالى سوريا.
ويظهر فى الفيديو، هروب العناصر الداعشية من السجون، وفرارهم، وذلك بعد القصف التركى لعدد من المناطق شمالى سوريا، وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن هروب عناصر داعش يؤكد أن هذا الهجوم العدوانى على شمال سوريا، يبين حقيقة أن أردوغان يهدف إلى تحرير الدواعش إلى المنطقة لارتكاب العمليات الإرهابية.
عاجل⛔— النـايـف (@alnaif_969) October 11, 2019
بعد الهجوم التركي على مدينة القامشلي السورية وقصف سجنها والذي يحتجز به عشرات من مقاتلي داعش
مقطع لكاميرات مراقبة السجن👇
يثبت هروب جميع سجناء داعش الموجودين داخله
هذا مايريده اردوغان و #تركيا لسوريا اعادة احياء داعش وان لاتنتهي حربها ابدا#تركيا_تغزو_سوريا #ارشيف_تركيا pic.twitter.com/T2kgpr8YDj
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