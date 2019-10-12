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فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:53 م
فيديو.. لحظة هروب العناصر الداعشية من السجون بعد العدوان التركى على سوريا هروب الدواعش من السجون
كتب محمود العمرى

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يرصد لحظة هروب عناصر التنظيم الإرهابى داعش، وهم يفرون من السجون بعد لحظات العدوان التركى على شمالى سوريا، وهو ما يكشف أن العدوان التركي هدفه هو تحرير هذه العناصر الإرهابية المسجونة في شمالى سوريا.

 

ويظهر فى الفيديو، هروب العناصر الداعشية من السجون، وفرارهم، وذلك بعد القصف التركى لعدد من المناطق شمالى سوريا، وعلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن هروب عناصر داعش يؤكد أن هذا الهجوم العدوانى على شمال سوريا، يبين حقيقة أن أردوغان يهدف إلى تحرير الدواعش إلى المنطقة لارتكاب العمليات الإرهابية.

 


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