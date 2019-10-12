فيديو.. كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها: ماذا يريد أردوغان منا؟

كتب أحمد عرفة

أصبح المدنيون السوريون هم المستهدفون من العدوان التركى على الشمال السورى فى العملية التى أطلق عليها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان "نبع السلام"، وهو ما يتضح من فيديو لسيدة كردية تصرخ بعد قتل القوات التركية لطفلتها.

صرخة سيدة كردية من كوباني سقط علي منزلها قذيفة مدفعية تركية تسببت بوفاة طلفلتها، حسبنا الله ونعم الوكيل #قلوبنا_مع_الكورد pic.twitter.com/E87kT2k3Ua — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) ١٢ أكتوبر ٢٠١٩

ونشرت منصات تابعة للمعارضة التركية، فيديو يتضمن صرخة سيدة كردية من كوباني سقط على منزلها قذيفة مدفعية تركية تسببت بوفاة طلفلتها.

وقالت السيدة الكردية:"تركت طفلى ولا أعرف ما إذا كان على قيد الحياة أم مات، ماذا يريد أردوغان منا!، حملت جثة ابنتى وهربت .. ماذا يريد اردوغان منا، فأمريكا باعتنا إلى تركيا".