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فى الذكرى الـ27 لحدوثه.. 10 معلومات عن زلزال 1992

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:25 م
فى الذكرى الـ27 لحدوثه.. 10 معلومات عن زلزال 1992 زلزال 1992
كتب محمود راغب

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تحل اليوم علينا الذكرى السابعة والعشرين على وقوع أحد أكبر الكوارث الطبيعية التى شهدتها مصر، وهو زلزال 1992 المدمر ، والذى كان سبب فى مصرع العشرات وتشرد بسببه المئات جراء الخسائر التى تسبب فيها ذلك الوقت، ويعد الزلزال الأكثر تأثيرا على القاهرة بعد زلزل عام 1847 .

وينشر "اليوم السابع" فى 10 نقاط كافة التفاصيل الخاصة بزلزال 1992  كما يلى: 

1- وقع فى يوم 12 أكتوبر عام 1992 فى الساعة الثالثة و 9 دقائق عصرا تقريبا.

2- كان مركزه السطحى بالقرب من دهشور على بعد 35 كيلو مترا (22 ميل) إلى الجنوب الغربى من القاهرة.

3-  استمر الزلزال لمدة 30 ثانية تقريبا.

4- أصاب معظم بيوت شمال مصر القديمة منها بتصدعات وبعضها تهدم.

5- بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لقوته.

6- تسبب في وفاة 545 شخصا وإصابة 6512 آخرين وشرد حوالي 50000 شخص.

7- شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية.

8- هذا الزلزال هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التي أثرت فى القاهرة منذ عام 1847.

9- أدى الزلزال لتدمير 350 مبنى بالكامل وإلحاق أضرار بالغة بـ9000 مبان أخرى.

10-  أصيب 216 مسجد و350 مدرسة بأضرار بالغة جراء الزلزال.


زلزال 1992

ذكرى زلزال 1992

زلزال القاهره 92

زلزال

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