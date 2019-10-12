فوز الدكتور أحمد سعيد بمنصب نقيب الأطباء بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

انتهت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، من أعمال فرز الأصوات بصناديق الإقتراع بالمحافظة، والتي أسفرت عن فوز الدكتور أحمد سعيد عثمان بمنصب نقيب الصيادلة بالنقابة الفرعية بالقليوبية بإجمالي عدد أصوات 216 صوتا.

وفاز على منصب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالقليوبية فوق السن كلا من الدكتور محمد عبد السلام بإجمالي عدد أصوات 286 صوتا، والدكتور السيد عفيفي القطان بإجمالي عدد أصوات 199 صوتا، أما بالنسبة للمرشحين على كقعد تحت السن بالنقابة الفرعية لأطباء القليوبية فاز كلا من الدكتور الدكتور أحمد حجاج مدير مستشفى بنها للتأمين الصحي بـ 356 صوتا، والدكتور محمد عجلان بـ301 صوتا.

وأعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والنقابة الفرعية للأطباء بالقليوبية، أنه شارك بعملية التصويت 559 طبيب من أصل من يحق لهم التصويت 7307 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018.

وكان قد أعلن رئيس اللجنة الفرعية بالقليوبية، أنه تم فتح أبواب اللجان أمام الناخبين من الساعة 9 صباحا حتى الخامسة مساءا، على أن تبدأ أعمال فرز الأصوات عقب تمام الساعة الخامسة مساءا، وشهد اليوم إقبالا كثيفا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، مشيرا إلى أنه يحق التصويت لـ 7307 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والذين قاموا بسداد الاشتراكات حتى 2018.

ونافس على مقعد نقيب أطباء القليوبية، 4 من المرشحين وهم الدكتور أحمد سعيد عثمان، والدكتور علاء جودة، والدكتورة منال ذهني محمد، والدكتور ناجي خضر، بينما يتنافس 7 مرشحين على مقعدين تحت 15 سنة، و8 مرشحين على معقدين فوق15 سنة.

واستعدت اللجنة المشرفة على الانتخابات بتجهيز اللجان الانتخابية، تحت إشراف قضائى، حيث يحصل الناخب على 7 استمارات للتصويت من بينهم ثلاثة استمارات خاصة بالنقابة الفرعية لاختيار النقيب، وعضوية فوق 15 سنة، وعضوين تحت 15 سنة، إلى جانب 3 استمارات خاصة بالترشيحات الخاصة بالنقابة العامة للأطباء، واستمارة أخيرة لمرشحي النقابة العامة لوسط الدلتا.