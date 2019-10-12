فوز أسامة الشحات بمقعد نقيب أطباء الدقهلية واكتساح لقائمة بيت العائلة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة أطباء الدقهلية، أن إجمالى عدد الأصوات الصحيحة التى تمت على مقعد النقيب هى 1335 صوتا، وفاز بالمقعد الدكتور أسامة الشحات بمقعد النقيب، بحصوله على 644 صوتا.

وفاز بمقعدى فوق السن 15 سنة كلا من الدكتورة شهيرة الإتربى، والدكتور يحيى الجوهرى، وبمقعدى تحت 15 سنة كلا من الدكتور أحمد البيلى، والدكتور أحمد زهران.

واكتسحت قائمة "بيت العيلة" نتيجة الانتخابات بالكامل وفازت بجميع المقاعد، بينما لم تحقق قائمة " الإرادة والتغير" المنافس القوى فى الانتخابات أى مقعد من مقاعد النقابة.

وأجريت الانتخابات فى نادى الأطباء بمدينة طلخا، تحت إشراف قضائى، وحضرها نحو 1335 من بين جمعية عمومية عددها 18281 عضوا لهم حق التصويت.