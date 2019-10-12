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غدًا.. محافظ المنيا يفتتح المرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:59 م
غدًا.. محافظ المنيا يفتتح المرحلة الثانية من تطوير كورنيش النيل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات

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يفتتح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مساء غد الأحد، المرحلة الثانية من أعمال تطوير كورنيش النيل، والذي يتم تنفيذه على 3 مراحل بطول 735 مترا تقريبا، وذلك لخدمة أهالي المحافظة باعتباره متنفساً أساسياً للمواطنين، إلى جانب تقديم مستوى عالٍ من الخدمات أمام زائري المحافظة.

قال المحافظ فى بيان إن تطوير الكورنيش من أولويات العمل لتحويله إلى متنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم، لافتا، أنه جارى حالياً إعادة تخطيط وتطوير عدد من المداخل والميادين الرئيسية والفرعية بالمحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير كورنيش المنيا بمراحله الثلاثة، وذلك في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

من جانبه، أوضح المهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال التطوير، أن المرحلة الثانية من مشروع تطوير الكورنيش تمتد بطول 295م، وتشمل مسطحات خضراء واسعة، ومنطقة تصوير ومنطقة رياضة ودورات مياه ومنطقة مخصصة للعائلات، مشيرا إلى أنه روعي في تلك المرحلة زيادة عدد المقاعد المخصصة لمرتادي الكورنيش لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع التي تمتد بطول 150 مترا، ستضم مسطحات خضراء ونافورة مياه وساحات رئيسية وفرعية، ومنطقة عائلات، وكافيتريات ، ودورات مياه عامة.

وكانت المرحلة الأولى قد تم الانتهاء منها وتشغيلها في يوليو الماضي والتي امتدت بطول 290 مترا، بداية من نادي الشرطة حتى مجلس المدينة، وشملت إنشاء نافورة مياه راقصة ومظلات للحماية من الشمس، وتم بها تخصيص أماكن لألعاب الأطفال وممشى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى منطقة كافيتريات، وإقامة ساحات رئيسية وأخرى فرعية.


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