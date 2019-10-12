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عدوى المكورات العنقودية تؤدى لإلتهاب الأذن الوسطى.. اعرف الأعراض

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:00 ص
عدوى المكورات العنقودية تؤدى لإلتهاب الأذن الوسطى.. اعرف الأعراض السمع أرشيفية
كتبت هند عادل

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تصيب عدوى المكورات العنقودية الانسان بسبب نوع من الجراثيم التي توجد عادة على الجلد تسمى بكتيريا المكورات العنقودية، بالرغم من أن هذه الجرثومة تسبب عادة حالات جلدية مثل الخراجات أو الدمامل أو التهاب النسيج الخلوي ، إلا أنها قد تصيب الأذن أيضاً.
 
 
ووفقا لموقع" healthline" فبكتيريا المكورات العنقودية الذهبية هى أحد أسباب التهاب الأذن الوسطى الحاد لمعروف أيضًا باسم أذن السباح. 
 
أعراض الاصابة بعدوى المكورات العنقودية فى الأذن: 
  • حكة الأذن.
  • احمرار داخل أو خارج الأذن.
  • تصريف السوائل الصافية.
  • الألم الذي يزيد مع مرور الوقت.
  • السمع مكتوم.
  • شعور بانسداد في الأذن بسبب التورم والسوائل.
والسبب الشائع للإصابة بعدوى المكورات نتيجة  المياه الزائدة في قناة الأذن والتى تخلق بيئة خصبة لنمو البكتيريا وذلك نتيجة للسباحة  أو التعرق أو الطقس الرطب يمكن أن يؤدي أيضًا إلى نمو البكتيريا.
 
كما يمكن لأجهزة مثل السمع أو سماعات الأذن التي تحمل العدوى أن تنشر العامل الممرض في الأذن.
 
تشمل الأسباب الأخرى التهاب الجلد التماسي التحسسي  والذي يمكن أن يحدث بسبب الحساسية لبعض المعادن والصابون والشامبو - أو الأمراض الجلدية ، مثل الأكزيما أو يتم تشخيص الاصابة بالتهاب المكورات العنقودية عن طريق إجراء فحص بدني لقناة الأذن أو طبلة الأذن للبحث عن أي آفات أو احمرار أو تورم في المناطق.
 
 

التهاب الاذن الوسطى

بكتيريا الاذن

البكتيريا العنقوديه

اسباب العدوى ببكتيريا الاذن

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