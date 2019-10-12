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عاطل يمزق جسد مقاول فى مشاجرة بسبب المستحقات المالية بشبرا الخيمة

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:02 ص
عاطل يمزق جسد مقاول فى مشاجرة بسبب المستحقات المالية بشبرا الخيمة اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية - فريق المحافظات

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مزق عاطل جسد مقاول، فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مستحقات مالية للمتهم لدى المجنى عليه، خلال فترة عملهما مع بعضهما، جرى نقل المجنى عليه مصابا للمستشفى وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من أفراد الأمن بشركة أنابيب البترول الكائنة بناحية مسطرد دائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على مقاول إنشاءات بالشركة حال خروجه لشراء بعض المستلزمات.

بالانتقال والفحص، تبين للعقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى، أنه حال خروج "خميس م م" مقاول إنشاءات وتجديدات بالشركة مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن من الناحية اليمنى وأخر قطعى بأوتار اليد اليسرى، من مقر الشركة لشراء بعض المستلزمات حدثت مشادة كلامية بينه وبين "نصر ج ن" عاطل، بسبب قيام الأخير بطلب مبلغ مالى مستحق له أثناء فترة عمله لديه منذ فتره، ولدى رفض الأول، لطلبه قام الأخير بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" محدثاً ما به من إصابات وفر هارباً.

جرى نقل المصاب لمستشفى مصطفى محمود الخاصة بالقاهرة لتلقى العلاج.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم، وتم التحفظ عليه، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


شبرا الخيمة

عاطل يمزق جسد مقاول

مشاجرة بين عاطل ومقاول

خلافات مالية

مدير امن القليوبية

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