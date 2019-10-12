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طقس الخليج .. اعتدال فى درجات الحرارة والسعودية 37 درجة مئوية

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. اعتدال فى درجات الحرارة والسعودية 37 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

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طقس الخليج معتدل مع فرصة لتساقط الامطار و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة .

 

الكويت 37 درجة مئوية

نهارًا حار و رطب نسبيا و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة  .

 
اليوم السبت ليلا رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الإمارات  36 درجة مئوية

اليوم "السبت" يكون الطقس رطبا مع تشكل ضباب على مناطق متفرقة خاصة شمالا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا شرقا، والرياح شمالية غربية بوجه عام وجنوبية شرقية إلى شرقية شرق الدولة تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا نهارا، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السعودية  37 درجة مئوية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ،تبوك ،حائل ،الجوف ، الحدود الشمالية , الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط


درجات الحرارة

الكويت

الامارات

السعودية

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