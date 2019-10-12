ضبط 52 قضية تموينية بسوهاج من بينها لحوم ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية منها ضبط "محمد.ح" 28 سنة صاحب محل مستحضرات تجميل بدائرة قسم ثان سوهاج ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط 280 عبوة عطور ومزيل عرق وكريمات، وتم ضبط "محيى الدين.خ" 32 سنة صاحب مطعم ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازتة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 50 كيلو لحوم وكبد وكفتة مفرومة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، و8 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و6 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و3 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش.