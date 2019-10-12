ضبط 5 عاطلين بأسلحة نارية ومخدرات بالبؤر الأجرامية بقليوب وشبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 5 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة والمواد المخدرة بدائرتى مركز شبين القناطر وقليوب، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة مكبرة لضبط مروجى المواد المخدرة بنطاق مركزى شبين القناطر وقليوب.



وأسفرت الحملة عن ضبط كل من عبدالله ع ج 20سنة، عاطل، ورأفت.ش 28سنة، عاطل ومقيم القناطر الخيرية، السابق اتهامه فى 7 قضايا "سرقة بالإكراه مخدرات، سلاح" وبحوزتهما سلاح نارى بندقية خرطوش محلى الصنع و عدد 2 طلقة من ذات العيار ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جراما ومبلغ مالى 3000 جنيه وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.. تحرر عن ذلك المحضر رقم 9568 لسنة 2019م جنح مركز شبين القناطر.



وفى قليوب تم ضبط كل من "أحمد س ل" 38 سنة،عاطل، وسعيد.م 25 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية نصب، وإسلام ا ع سن 25 عاطل،والسابق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة وبحوزتهم عدد 2سلاح نارى طبنجة معدلة عيار 9 مم بخزينتها طلقة من ذات العيار ، وفرد خرطوش بروحين محلى الصنع وطلقة من ذات العيار.



وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارى بقصد الدفاع، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15852 لسنة 2019 جنح مركز قليوب وتولت النيابة التحقيق.