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ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير عبر المنافذ خلال 24 ساعة

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:57 م
ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير عبر المنافذ خلال 24 ساعة تزوير مستندات - ارشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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واصل قطاع أمن المنافذ حملاته لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع– أجهزة رياضية وإطارات كاوتش- قطع غيار هواتف محمولة- أحذية كاملة الصنع- شرائط حرير- أدوات منزلية- مستلزمات طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا ( 2 مليون وأربعمائة وستة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون جنيهاً).

وأثمرت الحملات عن ضبط قضية تهريب بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة بالجنيه المصرى (أربعة وعشرون ألف جنيه)، وضبط (2) قضية مواد مخدرة ضبط خلالها (2335 قرصا مخدرا- 52 عبوة قطرة مخدرة)، وضبط (59) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، تزوير ، إنتحال صفة)، وضبط (1031) مخالفة مرورية متنوعة ، وتنفيذ الأحكام (288) حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات في ضبط 4 قضايا فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.


هجرة غير شرعية

مستندات

تزوير مستندات

تهريب

منافذ

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