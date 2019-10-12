سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 3 أطنان ونصف من اللحوم والدواجن غير صالحة بالقليوبية

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:42 ص
ضبط 3 أطنان ونصف من اللحوم والدواجن غير صالحة بالقليوبية لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى بالمحافظة، وذلك من خلال حملات مكبرة قامت بها مديرية الطب البيطرى منذ بداية شهر أكتوبر، حيث تم القيام بخمس حملات على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 19 محضر وضبط بكمية ثلاثة ونصف طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مشيرا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وشدد المحافظ، بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

 

 


القليوبية

محافظ القليوبية

لحوم ودواجن غير صالحة

حملات تموينية بالقليوبية

تحرير محاضر

لحوم مذبوحة خارج المجازر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 52 قضية تموينية بسوهاج من بينها لحوم ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر

السبت، 12 أكتوبر 2019 11:12 ص

ضبط 12 طن عسل نحل وطن لحوم فاسدة خلال 24 ساعة الماضية

الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:07 م

حملات لضبط اللحوم والدواجن الفاسدة من أسواق الجيزة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 12:53 م

ضبط لحوم وأغذية فاسدة خلال حملة تموينية ببندر القوصية فى أسيوط

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:43 ص

ضبط 3 طن 983 كيلو أسماك ولحوم فاسدة بالشرقية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 02:15 م

ضبط 17 طن لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى حملات أمنية

الأحد، 06 أكتوبر 2019 11:29 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

إنفوجراف.. تقرير التنافسية العالمية يبرز تقدم مصر 7 مراكز بمحور النظام المالى

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة