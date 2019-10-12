ضبط 3 أطنان ونصف من اللحوم والدواجن غير صالحة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

صرح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أنه تم ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادمى بالمحافظة، وذلك من خلال حملات مكبرة قامت بها مديرية الطب البيطرى منذ بداية شهر أكتوبر، حيث تم القيام بخمس حملات على أماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة المحافظة.

وأكد المحافظ، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 19 محضر وضبط بكمية ثلاثة ونصف طن عبارة عن لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمى، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى، ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمى، مشيرا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وشدد المحافظ، بتكثيف الجهود المشتركة بين الجهات الرقابية والوحدات المحلية وشن حملات مفاجئة ومكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والقضاء على كافة صور وأشكال الغش التجارى ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وحماية المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.