ضبط 3 أشخاص صادر ضدهم قرار ضبط وإحضار بقضايا تزوير وسرقة بالقليوبية

فريق المحافظات

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية ثلاثة أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا سرقة وتزوير، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، بقيام ضباط المديرية بشن حملة لتنفيذ قرارات النيابة العامة الخاصة بالضبط والأحضار الواجب تنفيذها، وتم ضبط كل من "وائل.س" 34 سنة عاطل مقيم الخصوص - دائرة القسم، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 5616 لسنة 2017م جنح قسم الخصوص – سرقة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 13 أحوال القسم، و"مسعود.ع" 22 سنة عاطل، والمطلوب ضبطه وإحضاره ضرب وإحداث إصابات، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 100 أحوال مركز طوخ ، و"أحمد.م" 52 سنة، المطلوب ضبطه وإحضاره جنح مركز طوخ تزوير، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 6 أحوال مركز طوخ، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.