ضبط لصوص تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ سوهاج محمود مقبول

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بسوهاج، تخصص فى سرقة الدراجات النارية بحوزتهم قطعتى سلاح نارى.

تلقى مركز شرطة أخميم بسوهاج بلاغاً من سائق "توك توك"، مقيم ببندر أخميم بدائرة المركز، مصاباً بجروح رضية بفروة الرأس، وأفاد قيام 3 أشخاص مجهولين بسرقة مركبة "التوك توك" قيادته بالإكراه، تحت تهديد السلاح.

عقب جمع المعلومات توصلت جهود إدارة البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 من العناصر الإجرامية، بتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة اثنين منهم بندقية آلية، وفرد روسى محلى الصنع، و14 طلقة مختلفة الأعيرة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك"، وأضافوا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى السرقة بالإكراه، وأن الأسلحة النارية المضبوطة لاستخدامها فى السرقة.