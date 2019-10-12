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ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطربة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح

السبت، 12 أكتوبر 2019 10:47 ص
ضبط عاطل بحوزته سلاح نارى وطربة حشيش قبل ترويجها على المتعاطين بمطروح حشيش - أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام ومطروح، من ضبط عاطل وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 6 مم، طربة من مخدر الحشيش وزنت 250 جراما قبل ترويجها على المتعاطين فى مدينة مرسى مطروح.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى من ضبط "س ع"- مواليد 1983، عاطل، مقيم فى مطروح - وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 6 مم وطربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جراما.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وحيازته للسلاح النارى بغرض الدفاع، وتم التحفظ على المتهم والسلاح والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة. 

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة مطروح، بقيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والاستئذان من النيابة العامة، وتم إلقاء القبض عليه أثناء استقلاله سيارة " ملاكى مطروح" وبحوزته المضبوطات.

على جانب آخر تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة، والقوة المرافقة له، أثناء المرور الأمنى من ضبط "ح ع " 17 سنة، عاطل، مقيم فى الضبعة - وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12 مم وعدد من الطلقات.

 


مطروح

حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

سلاح نارى

مدير امن مطروح

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