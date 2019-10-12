ضبط بائع يشتبه بكونه والد طفلة شبرا الخيمة المعثور عليها بحوزة عجوز تسول بها

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على بائع يدعى "ا.ا" مقيم بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة، لاشتباه به بكونه والد الطفلة التى تم العثور عليها بحوزة عجوز شبرا الخيمة وتتسول بها وسط الشوارع لاستعطاف المارة.

وكان تم ضبط تلك البائعة بعدما أدلت المتهمه بمعلومات عن ذلك، وجارى التحقيق معه، حيث أفادت أنها لم تقم باختطافها وأن والديها من أتوا إليها منذ شهر لتربيتها وتركوها معى.

وتلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة، بلاغا من بعض المواطنين، بعثورهم على طفلة عليها علامات تعذيب بالكى بالنار تصطحبها سيده متسولة فى شوارع شبرا الخيمة، للتسول بها واستعطاف المار فقاموا باستيقافها وأخذ الطفله منها واصطحابهما للقسم.

وتم إخطار اللواء طارق عجيز مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قاده العقيد أحمد الخولى رئيس فرع البحث الجنائى وبسؤال المتهمه أقرت أن والدى الطفلة هو من أتوا بها إليها وتركوها.

وتبين من مناظرة النيابة العامة أن الطفلة بها إصابات كى بالنار بأنحاء متفرقة بجسدها .