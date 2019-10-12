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صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بسباق الهجن بكاترين

السبت، 12 أكتوبر 2019 05:06 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين بسباق الهجن بكاترين محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين
كتب - محمد حسين

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كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الفائزين بسباق سانت كاترين للهجن الذى نظمه نادى الهجن الرياضى بنويبع فى مدينة سانت كاترين بالتزامن مع فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان.

وقال صالح عودة المزينى، رئيس مجلس إدارة نادى الهجن الرياضى بنويبع لـ"اليوم السابع"، أن المحافظ قدم الجوائز للفائزين بالثلاث مراكز الاولى وهم: حميد محمد حميد ومحمد أحمد أبو راشد، وجميع محمد جميع وجميعهم من ابناء قبيلة الجبالية وتكريم جميع المشاركين من المتسابقين وعددهم 50 مشاركا، لافتا إلى أن الجوائز ماليه مقدمة من إحدى الشركات بسيناء خدمة منها لرياضة سباق الهجن.

وأوضح رئيس نادى نويبع للهجن، أن السباق نظم على مسافة 2 كيلو متر وتضمن تنافس من الهجانة للتسابق وصولا لخط النهاية وكانت الإبل فى شوط واحد مختلط واستخدم خلالها الراكب البشرى، وسط فرحة أهالى المنطقة واختتم بالوصول لحيث يتواجد مقر الفعاليات وكان فى استقبالهم عند خط النهاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزير التنمية المحلية ووزير الأوقاف، ووزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

وأرسل ملتقى سانت كاترين التسامح الدينى رسالة سلام لكل العالم من البقعة المباركة الوادى المقدس طوى الذى عقد بوادى الراحة وسط جبال سانت كاترين، بعد ما أضاءت الأنوار كلمات تحيا مصر وشعار الهلال مع الصليب والتسامح الدينى جبال سانت كاترين الشامخة.

 

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محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (2)
 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (3)
 

 

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محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (5)
 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (6)
 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (7)
 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (8)
 
محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (9)
 

 

محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين (10)

سانت كاترين

جنوب سيناء

سباقات الهجن

الابل

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