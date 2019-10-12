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صور.. سقوط سيارة فى حفرة بأسوان يكشف عن عملية تنقيب عن آثار

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:58 ص
صور.. سقوط سيارة فى حفرة بأسوان يكشف عن عملية تنقيب عن آثار سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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كشف حادث سقوط سيارة في حفرة أمام منزل اﻷديب والمفكر الراحل عباس محمود العقاد بمدينة أسوان عن عملية  تنقيب عن الآثار بالقرب من المنزل.

البداية كانت أثناء مرور ابن أخ  الاديب عباس العقاد ، أحمد عز العقاد بالصدفة أمام منزل العقاد وجد سيارة ملاكى قد سقطت فى حفرة التنقيب وعلى الفور اتصل بالشرطة التى حضرت وعاينت المكان وحررت محضرا.
 
حيث استغل المنقبونعن الاثار مقر أحد الجيران وقاموا بالحفر لمسافة 10 أمتار فى جميع الجهات الأربعة  من المنزل ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد (1)
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد
 
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد (2)
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد 
 
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد (3)
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد
 
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد (4)
سقوط سيارة في حفرة أمام منزل العقاد 

عباس العقاد

تنقيب عن الاثار

الحفر عن اثار

اسوان

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