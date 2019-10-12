صور.. سقوط سيارة فى حفرة بأسوان يكشف عن عملية تنقيب عن آثار

البداية كانت أثناء مرور ابن أخ الاديب عباس العقاد ، أحمد عز العقاد بالصدفة أمام منزل العقاد وجد سيارة ملاكى قد سقطت فى حفرة التنقيب وعلى الفور اتصل بالشرطة التى حضرت وعاينت المكان وحررت محضرا.

حيث استغل المنقبونعن الاثار مقر أحد الجيران وقاموا بالحفر لمسافة 10 أمتار فى جميع الجهات الأربعة من المنزل ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.