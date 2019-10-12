صور.. تشيع جثمان طارق كامل بحضور وزراء سابقين وقيادات قطاع الاتصالات

كتب أحمد حمادة - تصوير عمرو مصطفى

شيعت ظهر اليوم جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق من مسجد الحصري بمدينة 6 اكتوبر، بحضور وزيرى الاتصالات والتموين وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين.

وحضر الجنازة وزراء الاتصالات السابقين الدكتور عاطف حلمى و المهندس ياسر القاضى و المهندس هانى محمود بالإضافة الى ممثلي مؤسسة الايكان العالمية المتخصصة فى نطاقات الانترنت، محمد حنفى مستشار وزير الاتصالات.

وحضر الجنازة أيضا الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، و المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر و المهندس عقيل بشير الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الأسبق، و المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس".

كما شارك الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، و المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، و الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق.

كما حضر الجنازة ايضا الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.



























































































































