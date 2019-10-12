سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 02:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صور.. تشيع جثمان طارق كامل بحضور وزراء سابقين وقيادات قطاع الاتصالات

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:13 م
صور.. تشيع جثمان طارق كامل بحضور وزراء سابقين وقيادات قطاع الاتصالات جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات
كتب أحمد حمادة - تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شيعت ظهر اليوم جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق من مسجد الحصري بمدينة 6 اكتوبر، بحضور وزيرى الاتصالات والتموين وقيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين.

وحضر الجنازة وزراء الاتصالات السابقين الدكتور عاطف حلمى و المهندس ياسر القاضى و المهندس هانى محمود بالإضافة الى ممثلي مؤسسة الايكان العالمية المتخصصة فى نطاقات الانترنت، محمد حنفى مستشار وزير الاتصالات.

وحضر الجنازة أيضا الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق، و المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر و المهندس عقيل بشير الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات الأسبق، و المهندس ابراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فينانس".

كما شارك الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، و المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، و الدكتور خالد شريف مساعد وزير الاتصالات الأسبق.

كما حضر الجنازة ايضا الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم ووزير التنمية المحلية الأسبق، و الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (1)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (2)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (3)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (4)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (5)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (6)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (7)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (8)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (9)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (10)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (11)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (12)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (13)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (14)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (15)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (16)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (17)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (18)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (19)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (20)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (21)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (22)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (23)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (24)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (25)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (26)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (27)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (28)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (29)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (30)
 

 

جنازة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات (31)
 

 


وزير الاتصالات

جنازة طارق كامل

مسجد الحصري

طارق كامل

قطاع الاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

رونالدينيو متهم بالنصب على المواطنين فى البرازيل

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

الحكم على الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها الطفلة أمانى بالحبس 3 سنوات

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

محمد صلاح لبس منين وبكام؟ اعرف تفاصيل إطلالته الأخيرة بجلسة تصوير مجلة GQ

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

قرار جمهورى بإنشاء جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة الحياة"

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

أمين عام جامعة الدول العربية يطالب تركيا بوقف العدوان العسكرى بشمال سوريا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

رسمياً.. 10 آلاف مشجع فى ودية منتخب مصر وبتسوانا

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

تقرير حكومى: انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 28% واللحوم 15% خلال 2019

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

العدوان على سوريا يطلق رصاصة فى قلب تركيا.. بلومبرج تعرى اقتصاد الدكتاتور.. وتؤكد: أسعار الفائدة فى مصر تتفوق على أنقرة.. وتركيا تنشر تقارير وهمية حول انخفاضها.. والليرة تواصل السقوط أمام الدولار

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

CNN تبرز اكتشاف منطقة صناعية فرعونية بالأقصر.. وزاهى حواس: غير مسبوقة

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

ننشر خريطة توزيع دوائر محكمة استئناف القاهرة ومقارها للعام الجديد

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

كيف يعيد ميتشو بناء "جسر المودة" مع عشاق الزمالك وإنهاء مرحلة "حبة فوق وحبة تحت"؟.. الفوز على الأهلى بعد صفعة السوبر.. التأهل لدور المجموعات الأفريقى.. إعادة الانضباط للفريق.. وفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة