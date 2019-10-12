صور.. الكشف المجانى ومعرض للمنتجات اليدوية بقافلة مجانية بحى جمرك الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظم حى الجمرك بالإسكندرية ، قافلة سكانية شاملة والكشف المجانى ، داخل ديوان عام الحى ، وذلك تحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك.

وأشار بيان صادر اليوم من حى الجمرك بالاسكندرية ، إلى أن إدارة اللجان والمجالس بالحي قد قامت بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، وتم تنظيم قافلة سكانية شاملة مجانًا للجمهور بديوان عام الحى.

وشملت القافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة مثل الأطفال والباطنة وغيرها ، كما وفرت القافلة العلاج اللازم لكل حالة بعد الكشف عليها مجانًا، بالإضافة إلى مشاركة إدارة التنمية المحلية بالحي لعمل بطاقات الرقم القومي للمرأة مجانًا، وأيضًا تسجيل من يريدون الإلتحاق بإمتحانات أو فصول محو الأمية وتعليم الكبار خلال إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالجمرك.

وتشجيعًا للصناعة المصرية اليدوية ودعمًا للمرأة العاملة صاحبة الحرفة اليدوية المبتكرة، أُقيم على هامش القافلة معرضًا للمنتجات اليدوية المختلفة من اعمال كروشيه وتطريز وصناعات جلدية وإكسسوارات وصناعة صابون من مكونات طبيعية.

يأتي هذا في إطار إستراتيجية الحي في تفعيل دور المشاركة المجتمعية والخدمية بنطاق الحي وتوفير الخدمة المجانية للمواطنين تيسيرًا عليهم، ونشر التوعية الصحية اللازمة.

من جهه أخرى، وفي إطار الإستجابة لشكاوى المواطنين بشأن تجمع الكلاب الضالة في عدد من شوارع حي الجمرك وتنشر الذعر بين المواطنين والأطفال، شنّت وحدة التدخل السريع بناًء على توجيهات المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك ، حملة للتصدي لظاهرة الكلاب الضالة بمحيط عدد من الشوارع بنطاق الحى.

يأتي ذلك من خلال التنسيق مع مديرية الطب البيطري ، تم شنّ الحملة بمحيط شوارع؛ السيد محمد كُريم وقصر رأس التين وساحة بكير وبمحيط مسجد نظير وبمحيط مسجد سيدي ياقوت العرش، وهي تُعد الشوارع التي تم تلقي عدد من الشكاوى حولها وتم التخلص من عدد حوالي 15 كلب ضال.