صور.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة فى تشيلى خلال مسيرة يوم كولومبوس

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

اندلعت اشتباكات عنيفة فى سانتياجو فى أعقاب مسيرة سلمية نظمها الآلاف لدعم أكبر مجموعة من السكان الأصليين فى تشيلي، وتعد هذه المظاهرة التى تطالب باستعادة أراضى أجدادهم، بالإضافة إلى مطالب اخرى.

وتزامنت المظاهرة مع الاحتفال بيوم كولومبوس، الذى يخلد ذكرى اكتشاف قارتى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لأول مرة من طرف كريستوفر كولمبوس فى 12 اكتوبر 1492.

وقبل الاشتباكات سار المتظاهرون فى شوارع العاصمة التشيلية وهم يرتدون الملابس التقليدية الأصلية وسط الموسيقى والرقصات التقليدية، ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها رسائل مقاومة.



الاشتباكات فى تشيلى



السكان الاصليون فى تشيلى



العنف فى تشيلى



مسيرة تشيلى



مسيرة للسكان الأصليون فى تشيلى