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صور.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة فى تشيلى خلال مسيرة يوم كولومبوس

السبت، 12 أكتوبر 2019 09:17 م
صور.. اشتباكات عنيفة مع الشرطة فى تشيلى خلال مسيرة يوم كولومبوس
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

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اندلعت اشتباكات عنيفة فى سانتياجو فى أعقاب مسيرة سلمية نظمها الآلاف لدعم أكبر مجموعة من السكان الأصليين فى تشيلي، وتعد هذه المظاهرة التى تطالب باستعادة أراضى أجدادهم، بالإضافة إلى مطالب اخرى.

وتزامنت المظاهرة مع الاحتفال بيوم كولومبوس، الذى يخلد ذكرى اكتشاف قارتى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية لأول مرة من طرف كريستوفر كولمبوس فى 12 اكتوبر 1492.

وقبل الاشتباكات سار المتظاهرون فى شوارع العاصمة التشيلية وهم يرتدون الملابس التقليدية الأصلية وسط الموسيقى والرقصات التقليدية، ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتبت عليها رسائل مقاومة.

الاشتباكات فى تشيلى
الاشتباكات فى تشيلى

 

السكان الاصليون فى تشيلى
السكان الاصليون فى تشيلى

 

العنف فى تشيلى
العنف فى تشيلى

 

مسيرة تشيلى
مسيرة تشيلى

 

مسيرة للسكان الأصليون فى تشيلى
مسيرة للسكان الأصليون فى تشيلى

 

مسيرة يوم كولومبوس
مسيرة يوم كولومبوس

 

 


اشتباكات عنيفة

الشرطة فى تشيلى

أخبار تشيلى

مسيرة يوم كولومبوس

يوم كولومبوس

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