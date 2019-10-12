صور.. استمرار توافد مريدى "البدوى" فى ثانى أيام الاحتفال بمولده فى الغربية

وتوافد أبناء الطرق الصوفية ومريدي القطب الصوفي الكبير من جميع محافظات الدلتا والصعيد، للمشاركة فى الاحتفالات بمولد سيدي أحمد البدوى، وسط حالة من الفرحة.

وحرص المواطنون على اصطحاب أمتعتهم وما يكفيهم من طعام وملابس طوال فترة تواجدهم بطنطا لحضور احتفالات المولد.

وانتشر الباعة الجائلون فى محيط المسجد الأحمدى لبيع البخور والمصاحف والسبح وألعاب الأطفال، وسط إقبال كبير من المواطنين، بينما احتشد الآلاف من ساحة الاحتفالات بالسارى بمنطقة سيجر وقاموا بتجهيز الخيام والجلوس فيها، والمشاركة فى حلقات الذكر والمدائح النبوية.

فى الوقت الذي يقوم فيه البعض بتوزيع الأرز بلبن والفول النابت والطعام على مريدي السيد البدوى.

ويشهد مسجد سيدي أحمد البدوى استنفارا أمنيا وتواجد أمني مكثف لضباط المباحث والنظام وأفراد الشرطة السريين والنظاميين لتأمين احتفالات المواطنين بالمولد ومنع حدوث اي شيء يعكر صفو الاحتفالات.

وشدد اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية على القوات باليقظة اثناء الخدمة، وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي، وتفتيش حقائب المترددين على المسجد جيدا، ومنع دخول حقائب إلا بعد فحصها جيدا، ومراجعة كاميرات المراقبة أولا بأول، كما وجه قوات الحماية المدنية، بالمرور الدوري فى محيط المسجد وبداخل الساحة لتعقيمها أولا بأول، ومنع وقوف السيارات بالقرب من المسجد.



احتفالات مولد السيد البدوى بطنطا



احتفالات مولد السيد البدوى بطنطا (2)