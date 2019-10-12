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صاحب ميكروباص يخطف سائق ويجبره على توقيع 29 إيصال أمانة بالإسكندرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:08 م
صاحب ميكروباص يخطف سائق ويجبره على توقيع 29 إيصال أمانة بالإسكندرية سيارة ميكروباص - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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فى واقعة غريبة بمحافظة الإسكندرية، حيث شهدت دائرة قسم شرطة ثانى الرمل، واقعة اختطاف سائق واحتجازه والتعدى عليه وإجباره توقيع إيصالات أمانة.

 

بدأت الواقعة ببلاغ ربة منزل - مُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بغياب شقيقها سائق – 29 سنة - مُقيم بدائرة القسم - ويعمل على سيارة أجرة ميكروباص ملك عامل عن مسكنه منذ يوم 7 الجارى.

 

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مالك السيارة الميكروباص، عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل)، واحتجازهم المجنى عليه بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المُختطف بمكان احتجازه وتبين أنه موثوق اليدين وبه إصابات عبارة عن كدمات بالوجه وحروق بالذراعين.

 

وبسؤاله قرر قيام المتهمين باقتياده عنوه واحتجازه بمكان الضبط والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، وإطفاء أعقاب السجائر بذراعيه وإجباره على توقيع (29 إيصال أمانة "خالى البيانات") وذلك لقيامه بإبلاغ مالك السيارة بفقده السيارة عقب قيامه بتركها بأحد الشوارع بدائرة القسم ولا يتذكر مكانها، وبمواجهة المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المجنى عليه واعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن الإيصالات، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل عن ضبط السيارة المُشار إليها بدائرة القسم تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


الاسكندريه

اختطاف سائق

مدير امن الاسكندرية

قسم ثان شرطة الرمل

مالك سيارة يخطف سائقها

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