سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 01:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

شهود عيان: العامل قتل مقاول المقطم بـ"الشومة" لخلافات مالية

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:00 ص
شهود عيان: العامل قتل مقاول المقطم بـ"الشومة" لخلافات مالية حبس - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال الشهود فى واقعة مصرع "مقاول" على يد عامل، إثر مشاجرة بينهما فى القطامية.

وأكد شهود العيان أمام النيابة أن المتهم دخل فى شجار مع المجنى عليه، بسبب خلافات مادية، فأمسك على إثرها قطعة خشبية "شومة"، واعتدى بها على المجنى عليه ما أدى لإصابته التى أودت بحياته على الفور. وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة القطامية، بورود بلاغ شرطة النجدة بشخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية.

وبالانتقال والفحص عُثر على جثة "عبد الرحيم.ع" 64 سنة مقاول، مسجاة على ظهرها أمام أحد العقارات تحت الإنشاء، يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات عبارة عن (إصابات ظاهرية بالجسم، جرح بفروة الرأس من الخلف ونزيف بالأنف والأذن)، وتم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم.

 

وبسؤال نجل المجنى عليه "ع" 27 سنة مهندس برمجة، قرر بتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد العاملين طرف والده أبلغه بوفاته، إثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و"أحمد.ج" 24 سنة عامل بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المجنى عليه، بالتعدى على المتهم باستخدام قطعة حجرية، فقام المتهم بالتعدى على المتوفى بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته، ما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها التى أودت بحياته.


نيابة القاهرة الجديدة

حبس

قتل

القتل العمد

قسم القطامية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

منظومة التأمين الصحى الشامل: الاضطرابات النفسية تسبب أمراضًا جسدية مزمنة

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

رئيس وزراء فلسطين: مصر ستصبح البديل التجارى لقوائم بضائع نستوردها من إسرائيل

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

اليمن ترد على تصريحات أردوغان بشأن التحالف العربى وتصفها بـ"الاستفزازية"

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

فيديو.. لماذا خرس الإخوان عن إدانة العدوان على سوريا؟.. الإجابة أموال تركيا

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

ميتشو يلجأ للسوبر لتصحيح أخطاء الزمالك قبل قمة الدورى

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

لو عايز ترخص محال تجارية ومطاعم ومقاهى.. اعرف الشروط والالتزامات

القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

القطارات الجديدة المتعاقد عليها لخط المترو الثالث ومواعيد توريدها × 11 معلومة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

شاهد.. كيف يبتز أردوغان "أوروبا" للصمت على جرائمه ضد السوريين؟

كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

كهرباء الأقصر تعلن فصل التيار عن 11 منطقة بمدينة إسنا اليوم

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضى

العرب والأجانب يستحوذون على 25% من تعاملات البورصة المصرية الأسبوع الماضى

قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

قوات سوريا الديموقراطية تنشر إحصائية عن 60 ضحية مدنية للعدوان التركى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة