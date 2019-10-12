شمال سيناء تعلن مراجعة مستندات مناطق توسعة ميناء العريش.. تعرف على الشروط

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى لها، بدء تلقى ومراجعة المستندات الخاصة بالمواطنين بمنطقة توسع ميناء العريش البحرى، على أن تقدم صور واصول المستندات للاطلاع عليها بإدارة املاك الدولة للاطلاع عليها، بدءاً من غدا الأحد 13/10/2019 ولمدة 15 يوما.