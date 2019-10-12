شمال سيناء تعلن مراجعة مستندات مناطق توسعة ميناء العريش.. تعرف على الشروط

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء فى بيان رسمى لها، بدء تلقى ومراجعة المستندات الخاصة بالمواطنين بمنطقة توسع ميناء العريش البحرى، على أن تقدم صور واصول المستندات للاطلاع عليها بإدارة املاك الدولة للاطلاع عليها، بدءاً من غدا الأحد 13/10/2019 ولمدة 15 يوما.
والمستندات المطلوبة هى:
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رخصة مبانى معتمدة ورسومات الترخيص ،وعقد اثبات ملكية الأرض "مسجل - غير مسجل - عرفى - مثبت التاريخ"، واى مستندات أخرى دالة على وضع اليد.
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صورة الرقم القومى .
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ايصال كهرباء .
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ايصال مياه.
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فاتورة تليفون .
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فاتورة غاز.
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مستندات وإقرارات التنازل .
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اعلام الوراثة حال وجود ورثة .
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