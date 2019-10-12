شكرى يبحث مع نظيره البحرينى التطورات الخاصة بالعدوان التركى على سوريا

كتب أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، نظيره البحرينى‫ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك ‫في إطار العلاقات الوثيقة بين ⁧الشقيقتين مصر⁩ والبحرين، وحرص الجانبيّن على التشاور والتنسيق تجاه كافة القضايا محل الاهتمام المشترك.

جاء اللقاء، قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، لمناقشة العدوان التركى على سوريا.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزيريّ الخارجية حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات ذلك على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، فضلاً عن بحث سُبل الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.