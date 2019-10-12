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شركات البورصة توزع 15.9 مليار جنيه أرباحا على المساهمين منذ بداية العام

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:05 م
شركات البورصة توزع 15.9 مليار جنيه أرباحا على المساهمين منذ بداية العام البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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بلغ إجمالى قيمة توزيعات الأرباح النقدية لشركات البورصة على المساهمين، نحو 15.9 مليار جنيه منذ بداية العام، وذلك بعدما وزعت 62 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الجارى، بحسب تقرير الأسبوعى للبورصة.

 

ووزعت شركات البورصة، أرباحًا بلغت 616 مليون جنيه خلال شهر يناير، و2.6 مليار جنيه خلال شهر مارس، و5.7 مليار جنيه خلال شهر إبريل، و4.95 مليار جنيه خلال مايو، و863 مليون خلال شهر يونيو، و769 مليون جنيه خلال يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و228 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و62 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر.

 

جاء ذلك مقارنة بقيمة 20.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها العام الماضى موزعة بين 2309 مليون جنيه خلال يوليو، 5218 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و4394 مليون جنيه خلال شهر مايو، 5990 مليون جنيه خلال شهر إبريل، 2063 مليون جنيه خلال شهر مارس، و103 ملايين جنيه خلال شهر يناير لعام 2018.

 

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات فى توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.


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