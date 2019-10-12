شحن 8000 طن صودا كاوية وتداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن ومغادرة 4 سفن ومتواجد علي الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينتين حاويات ومغادرة سفينتين، ومتواجد علي الارصفة سفينتين ، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة GURONE التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 117 متر والغاطس 7متر، وذلك لشحن 8000 طن صودا كاوية من الميناء، وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.



