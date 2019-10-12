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شاهد.. مظاهرات فى أمريكا ضد العدوان التركى على شمال سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 07:44 م
شاهد.. مظاهرات فى أمريكا ضد العدوان التركى على شمال سوريا مظاهرات
كتب أحمد عبد الرحمن

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مشاهد من مظاهرات فى واشنطن ضد العدوان التركى على سوريا.

ونظم المئات من الأشخاص مظاهرات فى عدة عواصم ومدن حول العالم، للتنديد بالعدوان التركى على شمالى سوريا.

ففى ألمانيا خرجت مظاهرات حاشدة اليوم تندد بجرائم أردوغان وفى العراق خرج آلاف اللاجئين السوريين إلى جانب الأكراد ينددون بالعدوان التركى، فيما خرجت مظاهرات فى زيورخ وستراسبورج وفرنسا تندد بقتل الأبرياء بدم بارد فى شمال سوريا.

وحمل المتظاهرون فى كل الدول لافتات "أوقفوا الحرب"، و"أوقفوا المجزرة، وكذلك ردد المتظاهرون هتافات "أوقفوا الحرب" و"أوقفوا أردوغان" وطالب المتظاهرين بالوقف الفورى للحرب، وإنقاذ المدنيين فى شمالى سوريا من عدوان جيش أردوغان.

ويوم الأربعاء الماضى، أطلق الرئيس التركى عدوانًا عسكريًا على سوريا، أوقع عدة قتلى من المدنيين، وأدى لنزوح عشرات الآلاف.


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امريكا

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سوريا

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