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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر

السبت، 12 أكتوبر 2019 08:00 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإغماء المتكرر الإغماء المتكرر - صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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هل شعرت بالدوار أو الإغماء؟ غالبًا ما نأخذ هذه الحلقات بشكل خفيف جدًا حيث يمكن للمرء أن يستأنف أنشطته الطبيعية بعد اكتساب الوعي.

ومع ذلك ، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" يمكن لهذه الحلقات من الدوار المنتظمة أن تكون سببا رئيسيا للقلق، وفي معظم الحالات، قد يشعر المريض برأسه خفيفًا أو قد يكون لديه تعتيم، وقد يغمى عليه فجأة، وغلابا يعود معظم المرضى إلى روتين طبيعي، وقد يكون لديهم تعرق غزير، ولكن لا يوجد شلل أو أي تداعيات صحية كبيرة أخرى.

 

انخفاض ضغط الدم هو السبب الرئيسي
 

الدماغ هو أحد هذه الأعضاء التي لا يمكن أن تعمل دون إمدادات الدم حتى لثانية واحدة، في حالات انخفاض ضغط الدم، يوجد نقص تدفق الدم إلى المخ، نظرًا لعدم وجود إمداد دم، ويمكن أن يصاب الشخص بالإغماء فجأة، في مثل هذه الحالات ، يسقط الشخص على الأرض ، مما يتيح وصول الدم إلى الدماغ، وهذا هو السبب في أن المريض يتعافى فورًا بعد إغماء.

ومع ذلك ، إذا تكررت هذه الحلقات من الإغماء في كثير من الأحيان ، فينبغي استشارة الطبيب للتعرف على السبب الجذري للمشكلة،  فقد يكون تجاهل هذه الحلقات من الإغماء قاتلة في العديد من الحالات التي قد لا يتمكن فيها الشخص من العودة الحياة.

الإغماء مختلف عن الدوخة
 

في الدوخة يشعر الشخص أن العالم من حوله يدور، إما فى حالات الإغماء  فإن الشخص الذي يعاني من الأعراض لديه تعتيم وسقوط على الفور. كل من هذه المتلازمات مختلفة للغاية عن بعضها البعض ويجب معالجتها دون إيجاد علاقة بين الاثنين، لذا يجب على الشخص المصاب بالإغماء زيارة أخصائي فيزيولوجيا القلب.

علامات الإنذار المبكر على الإغماء
 

فيما يلي بعض علامات التحذير من الإغماء، عندما تشعر بأي من هذه الأعراض ينبغي الاستلقاء فورًا:

  • الشعور بالقيء.
  • تسارع نبضات القلب.
  • الدوار.
  • التعرق المفرط.

 


الإغماء

العشور بالدوار

الدوخة

انخفاض ضغط الدم

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