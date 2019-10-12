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سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:49 م
سلطات فرنسا تكشف: إرهابية قتلت على يد الشرطة تعمل لحساب مؤسسة قطر الخيرية الشرطة الفرنسية - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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قال موقع فالور اكتويل الفرنسى، إن الإرهابية حنان أبو الهنا التى قتلت خلال مطاردة شرطية لاعتقالها هى وزوجها الإرهابى ميكائيل تشيولو، فى مارس الماضى بعد شنهما هجوما إرهابيا فى سجن بمنطقة أورن الواقعة شمال غرب فرنسا، كانت على صلة بمؤسسة قطر الخيرية وتعمل لحسابها، وفقًا للتحقيقات الأخيرة للسلطات الفرنسية.

 

ووفقًا للموقع فتواجه الإرهابية التى كان يصفها جيرانها ومعارفها بالهشة والساذجة تهم تمويل الإرهاب والتواصل مع مؤسسة قطرية تدعم الإرهاب.

 

وتتضمن أدلة إدانة أبو الهنا رسائل بريد إلكترونى متبادلة مع شخصيات قطرية تدير مؤسسات خيرية قطرية والذين أشادوا بأداء حنان أبو الهنا.

 

وكشفت التحقيقات أن الإرهابية حنان أبو الهنا قامت بتهريب سكاكين مصنوعة من السيراميك، مخبأة بين متعلقاتها الشخصية أثناء زيارة زوجها فى السجن قبل تنفيذهما الهجوم، ولم تظهر السكاكين فى أجهزة كشف المعادن بالسجن، الذى يقضى فيه تشيولو عقوبة الحبس 30 عاما لإدانته بجرائم خطف تسبب فى وفاة والسطو المسلح والترويج للإرهاب.

 

وكانت حنان أبو الهنا، تتردد على مسجد النور فى فرنسا والذى يخضع لمراقبة خاصة من قبل أجهزة المخابرات والأمن الفرنسية، كما أكدت التحقيقات أن حنان أبو الهنا شغلت منصب مساعد تنفيذى لصندوق من شانه جمع التبرعات، وهو التابع للمركز الإسلامى بمسجد النور.


فرنسا

الارهاب فى فرنسا

الشرطة الفرنسية

تمويل قطر للارهاب

مؤسسة قطر الخيرية

اخبار العالم

اليوم السابع بلس

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