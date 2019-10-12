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سكرتير عام الإسماعيلية: خطة زمنية لتحويل السيارات الميكروباص والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:06 م
سكرتير عام الإسماعيلية: خطة زمنية لتحويل السيارات الميكروباص والأجرة للعمل بالغاز الطبيعى محافظة الإسماعيلية - أرشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

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أعلن اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، أنه فى اطار تنفيذ القرار الوزارى الصادر عن اجتماع مجلس  المحافظين رقم "7" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء والمنعقد بتاريخ 19 /9 / 2019 ، والخاص بتوعية المواطنيين أصحاب السيارات الميكروباص والأجرة، بأنه تقرر وفق تراخيص السيارات الميكروباص والأجرة التي تعمل بالسولار وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وفقًا لجدول زمني محدد سيتم الإعلان عنه لاحقًا. 

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، على جميع الجهات المعنية اتخاذ ما لزم من إجراءات لبدء تطبيق وتفعيل القرار.

 

 

 

 

 

 
 
 

 


اللواء تامر سعيد

السكرتير العام لمحافظة الاسماعيليه

تحويل السيارات للغاز الطبيعى

الغاز الطبيعى

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