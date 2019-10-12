سقوط نصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توظيف أبنائهم بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

وجه قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، ضربة جديدة للنصابين بعد القبض على مدرسة رياضيات مفصولة، احترفت النصب على الشباب الباحثين عن وظائف حكومية، والتلاعب باحلامهم والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بقدرتها على توفير وظائف لهم بقطاع الكهرباء والبترول والضرائب العامة، وحصولها على "عربون" يتراوح ما بين 15 – 20ألف جنيه من أصل مبلغ100ألف جنيه لإنهاء الأمر وتوفير الوظيفة، ولكن بمرور الوقت يكتشف الضحايا أنهم وقعوا فى شباك نصابة استولت على أموالهم.

واحترفت المتهمة "سهير.ص.ح" 43 سنة ربة منزل النصب منذ عدة سنوات، حيث استغلت عملة مدرسة لمادة الرياضيات بمدرسة خاصة بطنطا، فى التعرف على أولياء أمور الطلاب وإيهامهم بقدرتها على توفير وظائف بالبترول والكهرباء والضرائب، واقنعت أولياء الأمور باستقطاب أقاربهم لها لتوظيفهم، مدعية علاقاتها بالمسئولين بهذه القطاعات على خلاف الحقيقة، وقامت المتهم بالحصول على مبالغ تتراوح بين 15- 20ألف جنيه من كل شخص من إجمالي مبلغ 100ألف لكل منهم، ثم يكتشف الضحايا انهم وقعوا فى شباك نصابة، فلجأوا إلى تحرير محاضر ضدها أمام العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية، وتمكن من ضبطها فى أحد الأكمنة.





وانهارت المتهمة فى البكاء أثناء التحقيق معها بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وادلت باعترافات تفصيليه بجريمتها، حيث كشفت انها كانت تعمل مدرسة رياضيات بإحدى المدارس الخاصة، وتعرفت على أولياء أمور الطلاب واوهمتهم بقدرتها على توفير وظائف بالبترول والكهرباء والضرائب العام، إلا أن إدارة المدرسة فور علمها بذلك أصدرت قرارا بفصلها عن العمل.

وأضافت المتهمة أنها استقطبت الضحايا وتحصلت على مبالغ من 15 – 20ألف جنيه من كل ضحية من أصل مبلغ 100ألف جنيه، ومصوغات التعيين، وبمرور الوقت طالبها الضحايا بأموالهم وكانت تتهرب منهم بحجة أنها تحتاج لوقت إضافي لإنهاء إجراءات التعيين والقبول بهذه القطاعات.

وأثناء فحص المضبوطات مع المتهمة عثر على كراسة مدون بها أسماء عدد كبير من ضحاياها والمبالغ التي تحصلت عليها منهم.

وفور القبض على المتهمة سارع 17من ضحاياها إلى قسم ثان طنطا لتحرير محاضر ضدها، لتحصلها على 20 ألف جنيه من كل منهم بإجمالي 340ألف جنيه إلا أن زوجها قام برد أموالهم لهم لمنع تحرير محاضر أخرى ضد زوجته.

كانت بلاغات قد تعددت أمام رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالغربية، من 4 أشخاص يتهمون "سهير.ص.ح" 43 سنة ربة منزل ومقيمة بكفرة الصول ثاني طنطا، سبق اتهامها في القضية رقم 16963 لسنة 2007 إيصال أمانة ومحكوم عليها في 3 قضايا تبديد وإيصال أمانة بالنصب والاحتيال على المجنى عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 55 ألف جنيه، مقابل تعيينهم بقطاع البترول والكهرباء، وعدم التزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية إليهم.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها، وبتقنيين الإجراءات تم إعداد مأمورية تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وأسفرت عن ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها للواقعة، وحصولها على أموال المجنى عليهم، تحرر محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق معها.