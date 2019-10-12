سوبر كورة
Ads
السبت، 12 أكتوبر 2019 12:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم السبت 12 - 10 – 2019 فى مصر

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:03 م
سعر اليورو اليوم السبت 12 - 10 – 2019 فى مصر يورو
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 12-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.81 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

17.87 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.81 جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.81 جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

17.72 جنيه للشراء.

 

18.00 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.80 جنيه للشراء.

 

18.01 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.81 جنيه للشراء.

 

17.94 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.78 جنيه للشراء.

 

18.01 جنيه للبيع.

 


سعر اليورو

سعر اليورو اليوم

اسعار اليورو

اليورو

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سعر اليورو اليوم الجمعة 11 - 10 – 2019

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 01:20 م

سعر اليورو اليوم الخميس 10-10-2019

الخميس، 10 أكتوبر 2019 11:52 ص

سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 9-10-2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:58 ص

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-10-2019

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:28 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة 18 متهما فى قضية تزوير مستندات السفارات الأجنبية بمصر للجنايات

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

إحالة متهم بـ"خلية إمبابة" لفضيلة المفتى.. و30 نوفمبر النطق بالحكم

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الإعدام شنقاً لـ6 متهمين فى" الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

الأهلي يؤكد جاهزية عمرو السولية لمباراة الزمالك السبت المقبل

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

جولة فى حساب أليساندرا أمبروسيو على إنستجرام بعد ظهورها مع صلاح.. صور

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

محكمة الأسرة تؤيد اسقاط حضانة طفلى طبيبة وضمهما للأب بعد إدانتها بحكم زنا

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

جيش الاحتلال التركى يلغى تصريح مراسل قناة العربية ويمنحه 48 ساعة للمغادرة

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

بدء محاكمة الجدة المتهمة بقتل وتعذيب جنة وأمانى فى محكمة شربين الجزئية

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

راجح قاتل.. "اليوم السابع" بمنزل ضحية الشهامة.. والدة القتيل تطالب بإعدام القتلة.. وتؤكد: قتلوا ابنى لحمايته فتاة من المعاكسة.. وحرمونى من ولدى الوحيد طبيب المستقبل.. الجدة: الجزيرة تتاجر بآلامنا وشكرا للشرطة

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

التعليم تشترط استخراج شهادة طبية من مستشفى حكومى بمسابقة 120 ألف معلم

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

فيديو معلوماتى.. أعراض سرطان الثدى عند الرجال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة