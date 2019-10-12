سعر الدولار اليوم السبت 12 - 10 – 2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

سجل سعر الدولار اليوم السبت 12 - 10 - 2019، استقرار ملحوظ خلال فترة الأجازة الأسبوعية، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، على أخر تحديث للأسعار أول أمس الخميس.

واستقر سعر الدولار، وسجل تبايناً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، وسجل متوسط سعر عند 16.23 جنيها للشراء، و16.33 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر



16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.23 جنيه للشراء.

16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.26 جنيه للشراء.

16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.22 جنيه للشراء.

16.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة



16.24 جنيه للشراء.

16.34 جنيه للبيع.