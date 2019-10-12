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سبوتنيك: وفد عسكرى روسى يصل إلى القامشلى فى سوريا

السبت، 12 أكتوبر 2019 01:07 ص
سبوتنيك: وفد عسكرى روسى يصل إلى القامشلى فى سوريا العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

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 وصل وفد عسكري روسي، مساء امس الجمعة، إلى مطار القامشلي الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش السوري، في وقت وصل فيه وفد عن الوحدات الكردية إلى دمشق.
 
وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن وفدًا عسكريًا روسيًا وصل في وقت متأخر من مساء امس الجمعة إلى مطار القامشلي الدولي، موضحة أن "الوفد الروسي قدم في مهمة على ما يبدو أنها تأتي للتوسط بين الحكومة السورية وبين قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لتجنب خسارة أراض جديدة لصالح الجيش التركي".
 
وأوضحت الوكالة أن وصول الوفد تزامن مع توجه وفد من (قسد) إلى دمشق.
 
تأتي هذه التطورات بعد ارتفاع الأصوات الداخلية الكردية والعربية المنادية بانسحاب قوات (قسد) من المناطق الحدودية وتسليمها للجيش السوري.
 
ويقع مطار القامشلي في الجهة الغربية من المدينة، وهو القاعدة الثانية بعد فوج طرطب التابعين للجيش السوري في القامشلي وريفها، إضافة للمراكز الأمنية الأخرى الواقعة ضمن المربع الأمني، كما يعد المنفذ الجوي الوحيد في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
 
وكانت السلطات السورية قد أعلنت أمس الأول عن توقف الرحلات الجوية المدنية والعسكرية من وإلى مطار القامشلي، بسبب الهجوم التركي على شمال شرقي سوريا.

العدوان التركى

روسيا

دمشق

سوريا

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