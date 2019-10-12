سائق يلقى بنفسه من الطابق الثانى بعد خلاف مع والدتة بطوخ

القليوبية نيفين طه

أقدم سائق على إلقاء نفسه من شرفة منزلة بالطابق الثانى بسبب خلافات مع والدته بقرية الدير دائره مركز طوخ مما إصابة بإصابات بالغة وتم نقله لمستشفى شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بقيام سائق يدعى م.ا 30 سنة، بالقاء نفسه من شرفة منزلة بالطابق الثانى لخلافات والتشاجر مع والدته.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.

وانتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ ومعاونه النقيب حسام الحسينى، وتم نقل المصاب للمستشفى شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.